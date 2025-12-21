Selvaggia Lucarelli furiosa a Ballando con le Stelle | Vi metterei le mani addosso

Durante la finale di Ballando con le Stelle, si è verificato un episodio di forte tensione, con Selvaggia Lucarelli che si è lasciata andare a dichiarazioni molto dure. La discussione ha attirato l’attenzione, dimostrando come le emozioni possano emergere anche in contesti di spettacolo. È evidente che, nonostante la conclusione del programma, le polemiche continuano a tenere banco.

È la finale di Ballando con le Stelle, ma lo spazio per la polemica non manca nemmeno nell'ultima puntata. A incendiare lo studio è stata l'esibizione di Martina Colombari e Luca Favilla, rientrati in gara dopo il ripescaggio a inizio serata e protagonisti di una prova che ha diviso pubblico e giuria. Se in platea l'esibizione è stata accolta con entusiasmo, il giudizio dei giurati è stato molto più severo. In particolare quello di Selvaggia Lucarelli, che al termine della performance non ha nascosto la propria rabbia, usando parole durissime.

