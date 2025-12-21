Sei città e nove stadi ultramoderni | il Marocco vuole rendere indimenticabile questa Coppa d’Africa Le Parisien
La Coppa d’Africa 2025 si apre sotto il segno dell’ambizione. Il Marocco vuole trasformare questa edizione in un punto di riferimento assoluto per il calcio africano. Ne parla Le Parisien. Coppa d’Africa 2025: le ambizioni del Marocco. I dettagli. Si legge su Le Parisien: Citius, Altius, Fortius. E se la Coppa d’Africa decidesse di giocare sul terreno dell’olimpismo, prendendo in prestito per un momento questo motto che vorrebbe fare suo dal 21 dicembre al 18 gennaio? Più veloce, più in alto, più forte: ecco, in sostanza, dove il Marocco intende portare la Can 2025 che si apre questa domenica in grande stile a Rabat, quasi due anni dopo l’incredibile edizione organizzata in Costa d’Avorio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Ventiquattro squadre, sei città ospitanti, nove stadi e una nazione appassionata di calcio sono pronti ad accogliere il continente per il più grande torneo africano - facebook.com facebook
