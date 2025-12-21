Segreti di famiglia 3 anticipazioni dal 22 al 26 dicembre | Ceylin scopre che Tulin è morta

Dal 22 al 26 dicembre, Mediaset Infinity presenta nuove puntate di Segreti di famiglia 3, la serie turca Yargi. In questi episodi, Ceylin scopre la morte di Tulin, aggiungendo un nuovo capitolo alla trama. La serie è disponibile in streaming con un episodio al giorno, offrendo agli spettatori un approfondimento sulla storia e sui personaggi. Segreti di famiglia 3 si conferma come una narrazione coinvolgente e ricca di sviluppi inaspettati.

Cosa ci riserveranno le nuove puntate della terza stagione della soap di Mediaset Infinity Segreti di Famiglia disponibili dal 22 al 26 dicembre? La serie tv turca Yargi (questo il titolo originale) è disponibile con un nuovo episodio ogni giorno in esclusiva streaming su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi di questa terza stagione. Yargi – Segreti di famiglia 3, trame al 26 dicembre. Ilgaz consegna alla collega della scientifica Goksu la pistola di Ceylin, chiedendole di verificare se è stata proprio quella l'arma dalla quale è stato esploso il proiettile. Il medico legale conferma la sua teoria.

