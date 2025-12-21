Se paragoni le Ong ai pirati ci pensano i giudici a zittirti.

In Italia, l’uso di termini offensivi o diffamatori nei confronti di soggetti pubblici o privati può comportare conseguenze legali. Recentemente, un giudice di Milano ha condannato Panorama e il suo direttore Maurizio Belpietro per aver definito le Ong del mare come

Nel Belpaese è vietato definire "pirati" chi non rispetta regole e leggi. Il 18 dicembre un giudice milanese ha condannato Panorama e il suo direttore, Maurizio Belpietro, per un titolo che definiva le Ong del mare alla stregua di nuovi bucanieri. Neanche una virgola dell'inchiesta di copertina, che avevo realizzato per il settimanale, è stata querelata o dichiarata falsa. Però Panorama dovrà sborsare 80mila euro a sette Ong, che spesso non rispettano le norme e per questo vengono ripetutamente multate oltre a finire con le navi in stato di fermo. Poi arriva sempre un giudice a liberare gli angioletti pro migranti convinti di essere al di sopra delle leggi in nome di un superiore diritto umanitario a loro libera interpretazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

