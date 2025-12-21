Scusatemi… Claudio Amendola la commozione inevitabile e le lacrime a Verissimo
Un momento di grande emozione quello vissuto da Claudio Amendola in diretta televisiva. L’attore è intervenuto in un’intervista per parlare del ritorno de “I Cesaroni”, la serie cult andata in onda con enorme successo dal 2006 al 2014 e pronta a tornare in tv a febbraio 2026. Un progetto a cui Amendola teneva moltissimo: per anni aveva espresso il desiderio di riportare sul piccolo schermo la storia della famiglia della Garbatella e finalmente c’è riuscito. Ma mentre raccontava il lungo lavoro fatto per arrivare a questo risultato, il pubblico ha notato qualcosa nei suoi occhi: improvvisamente sono iniziate a scendere delle lacrime. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
