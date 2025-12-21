Scuola Buscaglia. Dalla Regione 100mila euro.

Grazie a un emendamento al bilancio regionale 2026-2028, presentato da Noi Moderati, sono stati stanziati 100mila euro per il cofinanziamento del secondo lotto della Scuola Buscaglia. Questa misura mira a sostenere interventi specifici di riqualificazione e miglioramento degli spazi scolastici, contribuendo al rafforzamento dell’edilizia educativa nella regione. La decisione rappresenta un passo importante verso il potenziamento delle strutture scolastiche e il benessere degli studenti.

Grazie a un emendamento al bilancio regionale 2026-2028, presentato da Noi Moderati sono stati stanziati 100mila euro destinati al cofinanziamento dell’intervento straordinario per il secondo lotto della Scuola Buscaglia. Settimana scorsa il Comune di Cinisello aveva dato il via ai lavori straordinari nell’istituto di via Paisiello. Il progetto prevede che 130mila euro siano stanziati per sistemare il problema di infiltrazioni d’acqua e rendere l’edificio efficiente da un punto di vista energetico. La scuola verrà ristrutturata anche esternamente: sarà rifatta completamente la copertura e verrà sostituita una parete in vetro cemento sulla facciata nord con l’acquisto di serramenti in alluminio e vetro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

