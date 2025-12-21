Scoperta eccezionale nel cuore delle Alpi italiane tra Livigno e Bormio: sono state trovate nella valle del Fraele lungo una parete di dolomia oggi quasi verticale, migliaia di impronte di dinosauri erbivori risalenti a 210 milioni di anni fa (Triassico superiore). A fare la scoperta, lo scorso 14 settembre, è stato il fotografo naturalista Elio Della Ferrera e, come hanno annunciato la Regione Lombardia e Cristiano Dal Sasso, paleontologo del Museo di Storia Naturale di Milano, si tratta di uno dei più ricchi siti al mondo. Le analisi condotte dai ricercatori dello stesso Museo, in collaborazione con il Muse di Trento e l’Università degli Studi di Milano, confermano l’importanza mondiale del giacimento. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Scoperta la valle dei dinosauri nello Stelvio

Leggi anche: Una “valle dei dinosauri” lunga chilometri scoperta sullo Stelvio: le orme sono di 210 milioni di anni fa

Leggi anche: Una “valle dei dinosauri” nel Parco dello Stelvio: migliaia di orme di 210 milioni di anni fa

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Triassic Park, scoperta una valle dei dinosauri con migliaia di orme nel Parco dello Stelvio; Scoperte migliaia di orme di dinosauri nel Parco dello Stelvio; Migliaia di impronte di dinosauri scoperte nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio; Scoperte migliaia di orme di dinosauri nel Parco dello Stelvio: una “valle dei dinosauri” sulle Alpi.

La Valle dei Dinosauri riemerge allo Stelvio: scoperte migliaia di impronte preistoriche - Soprannominato la “Valle dei Dinosauri”, questo luogo sta rivelando qualcosa di totalmente inaspettato. siviaggia.it