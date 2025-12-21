Scontro tra navi sul Nilo | turista italiana muore nella crociera in Egitto

Il Cairo, 21 dicembre 2025 – C’è anche una cittadina italiana tra le vittime dell’ incidente che ha coinvolto due navi da crociera questa sera nelle acque del Nilo, in Egitto. Secondo le prime informazioni, intorno alle 19 (ora locale, le 18 in Italia), una nave della Royal Beau Rivage, sui cui viaggiavano decine di italiani, si è scontrata con una seconda imbarcazione a 30 chilometri da Luxor, la città che sorge sulle rovine dell’antica Tebe, un tempo capitale dei faraoni. Per i turisti una meta da sogno: oggi si è trasformata nel teatro di un disastro. Nell’impatto quattro cabine della nave da crociera sono andate distrutte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

