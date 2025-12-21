scontro tra navi sul nilo chi era la turista italiana morta in egitto la vacanza da sogno finisce in tragedia

Il Cairo, 21 dicembre 2025 – Una turista italiana in vacanza in Egitto è morta nell’ inc idente che ha coinvolto due navi da crociera questa sera nelle acque del Nilo. Si chiamava Denise Ruggeri, aveva 47 anni ed era abruzzese dell’Aquila. Secondo le prime informazioni, intorno alle 19 (ora locale, le 18 in Italia), una nave della Royal Beau Rivage, sui cui viaggiavano decine di italiani, si è scontrata con una seconda imbarcazione a 30 chilometri da Luxor, la città che sorge sulle rovine dell’antica Tebe, un tempo capitale dei faraoni. Una meta da sogno, che oggi si è trasformata nella tomba di Denise. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

