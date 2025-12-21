scontro tra navi da crociera sul nilo turista italiana muore in egitto

Il Cairo, 21 dicembre 2025 – C’è anche una cittadina italiana tra le vittime dell’ incidente tra due navi da crociera avvenuto questa sera nelle acque del Nilo, nella zona di Luxor, in Egitto. Secondo le prime informazioni intorno alla 19 la nave Royal Beau Rivage, sui cui viaggiavano decine di italiani, si è scontrata con una seconda imbarcazione a 30 chilometri da Luxor. Nell’impatto quattro cabine della nave da crociera sono andate distrutte. L’identità della donna morta non è ancora stata resa nota ma il consolato d’Italia è in contatto con il marito, che era con lei, e con i tour operator che accompagnavano i nostri connazionali nel viaggio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

