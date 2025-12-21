Scontro tra navi da crociera sul Nilo turista italiana muore in Egitto

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Cairo, 21 dicembre 2025 – C’è anche una cittadina italiana tra le vittime dell’ incidente tra due navi da crociera  avvenuto questa sera nelle acque del Nilo, nella zona di Luxor, in Egitto.  Secondo le prime informazioni intorno alla 19 la nave Royal Beau Rivage, sui cui viaggiavano decine di italiani, si è scontrata con una seconda imbarcazione a 30 chilometri da Luxor. Nell’impatto quattro cabine della nave da crociera sono andate distrutte.  L’identità della donna morta non è ancora stata resa nota ma il consolato d’Italia è in contatto con il marito, che era con lei, e con i tour operator che accompagnavano i nostri connazionali nel viaggio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

scontro tra navi da crociera sul nilo turista italiana muore in egitto

© Quotidiano.net - Scontro tra navi da crociera sul Nilo, turista italiana muore in Egitto

Leggi anche: **Egitto: Farnesina, cittadina italiana morta in collisione fra navi crociera sul Nilo**

Leggi anche: Egitto, turista italiana morta in collisione fra due imbarcazioni durante crociera sul Nilo

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

scontro navi crociera niloScontro tra navi da crociera sul Nilo, un’italiana tra le vittime in Egitto - Il Cairo, 21 dicembre 2025 – C’è anche una cittadina italiana tra le vittime dell’ incidente tra due navi da crociera, che si sono scontrate questa sera nelle acque del Nilo, nella zona di Luxor, in ... quotidiano.net

scontro navi crociera niloCrociera sul Nilo, scontro tra due navi: morta una turista italiana - «Una cittadina italiana è deceduta nella collisione fra due imbarcazioni da crociera avvenuta questa sera sul Nilo nella zona di Luxor. msn.com

scontro navi crociera niloEgitto, muore turista italiana nella collisione tra due navi sul Nilo - Una cittadina italiana è deceduta in Egitto nello scontro tra due navi da crociera. corriere.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.