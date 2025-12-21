scontro tra imbarcazioni sul nilo morta una cittadina italiana

Una cittadina italiana è deceduta nella collisione fra due imbarcazioni da crociera avvenuta nella serata di oggi sul Nilo, nella zona di Luxor. A renderlo noto è la Farnesina, che in una nota ufficiale ha spiegato come i funzionari del consolato d’Italia siano in contatto con il coniuge della cittadina italiana e con i tour operator che hanno seguito gli altri italiani presenti sull’imbarcazione coinvolta. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull’incidente. L'articolo proviene da The Social Post. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

