Scontro tra imbarcazioni sul Nilo morta una cittadina italiana
Una cittadina italiana è deceduta nella collisione fra due imbarcazioni da crociera avvenuta nella serata di oggi sul Nilo, nella zona di Luxor. A renderlo noto è la Farnesina, che in una nota ufficiale ha spiegato come i funzionari del consolato d’Italia siano in contatto con il coniuge della cittadina italiana e con i tour operator che hanno seguito gli altri italiani presenti sull’imbarcazione coinvolta. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull’incidente. L'articolo proviene da The Social Post. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
