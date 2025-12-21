Scontro sulla visita di Natale in caserma | Pd accusa FdI di propaganda politica
Nuovo scontro a Bologna sul rapporto tra partiti e forze dell’ordine. Il Partito Democratico ha denunciato le visite di esponenti di Fratelli d’Italia nelle caserme della Polizia di Stato, accusando il centrodestra di strumentalizzare uomini e donne in divisa a fini politici: “Giù le mani dalla. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Leggi anche: Polizia, nuovo scontro tra Fdi e Pd. Bignami e Lisei in visita agli agenti. I dem vanno all’attacco del governo
