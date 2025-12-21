Scontri al corteo di Askatasuna | 11 agenti feriti Gli antagonisti | Non è ancora finita La Lega | Terroristi

Nella giornata di oggi, Torino è stata teatro di scontri durante un corteo di Askatasuna, che hanno provocato il ferimento di undici agenti. La situazione rimane tesa e si prevedono ulteriori sviluppi. La Lega ha definito gli antagonisti

Una giornata di tensione, il centro della città di Torino bloccato, undici agenti feriti, e una serie di ulteriori iniziative annunciate a stretto giro. È la sintesi della manifestazione indetta sabato dalla galassia antagonista e che paralizzato il capoluogo piemontese dopo lo sgombero del centro sociale Askatasuna, avvenuto giovedì. Centro sociale che dal 1996 occupava abusivamente alcuni locali in corso Regina Margherita, non lontano dall'università. Lo slogan 'Askatasuna non si tocca, lo difenderemo con la lotta' è risuonato per tutta la manifestazione che dalle 14.30 ha sfilato lungo le vie di Torino.

