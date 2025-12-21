Scomparso dopo la cena natalizia di squadra il 16enne Dario Cipullo trovato morto in un canale a Novara | il telefono spento e il vocale confuso

Era non lontano dalla rotonda che porta all’imbocco dell’autostrada A4 di Novara ovest, riverso non un canale d’acqua, il corpo di Dario Cipullo. È questo il tragico epilogo delle ricerche iniziate la notte di venerdì 19 dicembre, quando del rugbista 16enne si era perse le tracce. Il corpo senza vita è stato ripescato dai vigili del fuoco mentre gli investigatori stanno continuando a indagare sulle cause del decesso. La cena con gli amici e l’ultimo avvistamento. Di Dario Cipullo non si avevano più notizie dalla notte tra venerdì 19 e sabato 20 dicembre. Quella sera era uscito con i compagni di squadra e con alcuni amici, forse per la classica cena natalizia prima di salutarsi per le vacanze. 🔗 Leggi su Open.online

