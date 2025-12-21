Scintille a Masterchef Dorella contro Iolanda | Non ce la faccio più mi infastidisce E Barbieri la zittisce – Video

Siamo solo ai Creative Test di MasterChef Italia (ieri, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand) ma già si intravede qualche scintilla: in particolare, al momento della prova di Iolanda – ex insegnante di 56 anni dalla provincia di Cosenza ma originaria di Rio de Janeiro in Brasile – dagli spalti si è udito in maniera piuttosto palese il disappunto di Dorella, 57enne di Taranto impiegata in un’agenzia finanziaria e appassionata di musica e già sicura del suo grembiule bianco. Un borbottio che Barbieri ha interrotto dopo poco, zittendo la concorrente Dorella. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

