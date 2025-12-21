Sci superG Val d' Isére | trionfo Goggia

12.10 Pronto riscatto di Sofia Goggia che domina il superG sulle nevi francesi di Val d'Isére 'cancellando' la delusione per l'ottavo posto nella libera di ieri Per l'azzurra è la vittoria numero 27 in Coppa del Mondo, il 65esimo podio. La Goggia, che punta con decisione alle Olimpiadi in casa nel prossimo febbraio ha chiuso con il tempo di 1'20"24, distanziando di 15 centesimi la neozelandese Alice Robinson e di 36 l'americana Lindsey Vonn (41 anni) che beffa Elena Curtoni, quarta. Roberta Melesi 13ma e Laura Pirovano 17ma. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

