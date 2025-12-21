Sci superG Val d' Isére | trionfo Goggia
12.10 Pronto riscatto di Sofia Goggia che domina il superG sulle nevi francesi di Val d'Isére 'cancellando' la delusione per l'ottavo posto nella libera di ieri Per l'azzurra è la vittoria numero 27 in Coppa del Mondo, il 65esimo podio. La Goggia, che punta con decisione alle Olimpiadi in casa nel prossimo febbraio ha chiuso con il tempo di 1'20"24, distanziando di 15 centesimi la neozelandese Alice Robinson e di 36 l'americana Lindsey Vonn (41 anni) che beffa Elena Curtoni, quarta. Roberta Melesi 13ma e Laura Pirovano 17ma. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche: LIVE Sci alpino, SuperG Val d’Isere 2025 in DIRETTA: Sofia Goggia per risalire in classifica generale
Leggi anche: LIVE Sci alpino, SuperG Val d’Isere 2025 in DIRETTA: Sofia Goggia balza al comando!
Sci alpino, discesa libera maschile in Val Gardena, Von Allmen davanti a Odermatt, Schieder è terzo - Aggiornamento del 20 Dicembre delle ore 14:30; SuperG femminile Val d’Isère 2025, start list e programmazione tv e streaming; Zabystran vince Super G Val Gardena, Franzoni 3°; Coppa del mondo di sci alpino 2025/26 femminile, ancora discesa e super G in Val d’Isère: programma, italiane convocate e dove vedere le gare in diretta.
LIVE Sci alpino, SuperG Val d’Isere 2025 in DIRETTA: vittoria n.27 in carriera per Sofia Goggia, ma che brivido con Cerutti! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI SOFIA GOGGIA QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO SOFIA GOGGIA VINCENDO LA DIRETTA LIVE DEL ... oasport.it
Coppa del mondo, Super G femminile a Val d'Isere: i risultati LIVE - Sofia Goggia, la più attesa tra le italiane, partita col pettorale numero 6, è momentaneamente in testa. sport.sky.it
Quando lo sci alpino oggi in tv: orari gigante Alta Badia e superG Val d’Isere, startlist, streaming - La Coppa del Mondo di sci alpino è pronta ad offrire una domenica di grande spettacolo: emozionanti battaglie sul filo dei centesimi sono pronte a far ... oasport.it
Sofia Goggia conquista il terzo posto nel SuperG di St. Moritz, chiudendo a 19/100 dalla vincitrice, la neozelandese Alice Robinson, al primo trionfo in carriera nella specialità. Seconda la francese Romane Miradoli, mentre Lindsey Vonn termina quarta, all - facebook.com facebook
Sofia #Goggia conquista il terzo posto nel SuperG di St. Moritz, chiudendo a 19/100 dalla vincitrice, la neozelandese Alice #Robinson, al primo trionfo in carriera nella specialità. Seconda la francese Romane #Miradoli, mentre Lindsey #Vonn termina quart x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.