Sci in tv | orario e dove vedere lo slalmo dell’Alta Badia Favoriti Vinatzer cerca il colpaccio

Alta Badia, 21 dicembre 2025 – Dopo tre podi consecutivi sulla Saslong, e a opera di tre sciatori diversi ( Paris, Franzoni e Schieder ), la valanga azzurra si è fermata sul gigante dell’Alta Badia, vinto da Marco Schwarz su Lucas Pinheiro Braathen e Stefan Brennsteiner, ma con Alex Vinatzer solo quattordicesimo su un tracciato tortuoso e lento che ha messo in difficoltà tanti, compreso Marco Odermatt alla fine solo sesto. La sequenza di terzi posti si è interrotta dunque sul tecnico, tuttavia il weekend lungo italiano della Coppa del mondo di sci alpino si chiude lunedì con lo slalom speciale, dove il classe 1999 altoatesino può provare a riscattarsi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

