Sci Goggia | ‘Vincere è quello a cui ambisco | mi sono riscattata’

Roma, 21 dic. (askanews) – “Il dolore di oggi sarà la benzina di domani è il messaggio che ci siamo scambiati ieri con Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma a cui resto molto legata dopo la sua esperienza a Bergamo con l’Atalanta” racconta Sofia Goggia al termine della vittoriosa prova in Val d’Isere che gli ha consegnato la prima vittoria stagionale, la 27esima della carriera. “La gara di ieri mi ha segnato tanto, è stata una giornata emotivamente molto dura e ho passato un’ora a piangere ripensando all’occasione sprecata. Arrivavo da tanta solidità ed invece l’errore di ieri mi ha fatto gettare al vento una occasione d’oro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: LIVE Sci alpino, SuperG Val d’Isere 2025 in DIRETTA: Sofia Goggia può vincere! Già dietro le rivali più temibili, ottima Curtoni

Leggi anche: Sono i progetti vincitori del Bando internazionale Companion for Life 2025. Come quello per la riabilitazione dei randagi, per renderli idonei all'adozione. E quello che costruirà per le micine gravide un ambiente tranquillo in cui partorire

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Sci, gigante femminile Are: vince Brignone, fuori Goggia - Federica Brignone domina il gigante femminile ad Are (Svezia) e aumenta il vantaggio in classifica generale di Coppa del mondo. sport.sky.it

Sci, superG femminile Kvitfjell: vince Brignone, Goggia terza - Un anno dopo Federica Brignone si conferma nella specialità sulla OlympiaBakken, chiudendo il weekend sulle nevi norvegesi con l'ottava vittoria ... sport.sky.it

Sci, infinita Brignone: conquista il Gigante di Are. Delude Goggia - La sciatrice azzurra vince anche lo slalom gigante femminile di Are, ultima prova di Coppa del mondo fra le porte larghe prima delle finali di Sun Valley. ilgiornale.it

️Sci, #Goggia: "Vincere è quello a cui ambisco: mi sono riscattata" - facebook.com facebook

SOFIA GOGGIA trionfa nel Super-G di Val d'Isere!! Prima vittoria stagionale per la LEGGENDA bergamasca che già ieri avrebbe potuto vincere in discesa. Oggi ha sciato con margine senza prendersi i rischi di ieri e la vittoria è arrivata. 27^ vittoria in carriera p x.com