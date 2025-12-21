Sci alpino oggi in TV dove vedere il Super G femminile a Val d'Isere e lo Slalom gigante maschile in Alta Badia | orari e programma
Oggi lo sci alpino propone diverse gare trasmesse in TV, tra cui il Super G femminile a Val d’Isère e lo slalom gigante maschile in Alta Badia. Di seguito gli orari e il programma delle competizioni, che iniziano alle 9:45 con la prima manche dello slalom gigante in Alta Badia e proseguono nel corso della giornata.
Si parte oggi alle ore 9:45 con la prima manche dello slalom gigante in Alta Badia, la seconda all'ora di pranzo. Le donne in gare a Val d'Isere con il Super G alle 11. Diretta TV su Eurosport e in chiaro su Rai 2. 🔗 Leggi su Fanpage.it
