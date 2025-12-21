Schlein | Questa manovra è sbagliata

21.35 "Una manovra fatta tagliando le pensioni,sulla pelle di chi ha lavorato una vita. Una manovra che colpisce la sanità pubblica, mentre 6 milioni di persone rinunciano alle cure. Una manovra che taglia scuola e università e poi insulta gli studenti, definendoli inutili. La verità è semplice: questa manovra è sbagliata, questa maggioranza ha fallito. E gli italiani meritano di meglio di una presidente del Consiglio incoerente che continua a prenderli in giro ormai da tre anni." Così la segretaria del Pd,Elly Schlein. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

