Schlein | Questa manovra è sbagliata

21 dic 2025

21.35 "Una manovra fatta tagliando le pensioni,sulla pelle di chi ha lavorato una vita. Una manovra che colpisce la sanità pubblica, mentre 6 milioni di persone rinunciano alle cure. Una manovra che taglia scuola e università e poi insulta gli studenti, definendoli inutili. La verità è semplice: questa manovra è sbagliata, questa maggioranza ha fallito. E gli italiani meritano di meglio di una presidente del Consiglio incoerente che continua a prenderli in giro ormai da tre anni." Così la segretaria del Pd,Elly Schlein. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

