Schlein | Questa manovra è sbagliata
21.35 "Una manovra fatta tagliando le pensioni,sulla pelle di chi ha lavorato una vita. Una manovra che colpisce la sanità pubblica, mentre 6 milioni di persone rinunciano alle cure. Una manovra che taglia scuola e università e poi insulta gli studenti, definendoli inutili. La verità è semplice: questa manovra è sbagliata, questa maggioranza ha fallito. E gli italiani meritano di meglio di una presidente del Consiglio incoerente che continua a prenderli in giro ormai da tre anni." Così la segretaria del Pd,Elly Schlein. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche: Cgil ferma l’Italia il 12 dicembre: “Questa manovra è sbagliata”. Sarcastica Meloni: “Che giorno è il 12?”
Leggi anche: Schlein: Meloni mi attacca? "Cerca di distogliere l'attenzione da questa manovra" – Il video
Schlein, Meloni racconta paese inesistente, Manovra è sbagliata - (ANSA) – ROMA, 21 DIC – "Una manovra fatta tagliando le pensioni, sulla pelle di chi ha lavorato una vita. msn.com
Manovra, Schlein: italiani felici? Meloni racconta Paese inesistente - Una manovra che colpisce la sanità pubblica, mentre sei milioni di persone rinunciano alle ... msn.com
Manovra, Meloni: “Con noi mai patrimoniali”. Schlein: “Tasse aumentate, aiutano i ricchi” - La Cgil ha annunciato lo sciopero generale il 12 dicembre contro la manovra. tg24.sky.it
Schlein: “Con questa Manovra a rischio lo Stato sociale, aumentano solo le spese militari”
Manovra, Schlein: “E’ austerità, non basta mettere più fondi se non si adeguano a inflazione” x.com
Agenzia Vista. . Manovra, Schlein: “E’ austerità, non basta mettere più fondi se non si adeguano a inflazione” - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.