Schianto tra due auto nella galleria sulla E45 | statale chiusa al traffico
Traffico paralizzato sulla E45 nel primo pomeriggio di domenica, all'altezza di Sarsina, dove due auto si sono scontrate all'interno della galleria Lago di Quarto, al km 189. Per permettere i soccorsi, la statale è stata chiusa al traffico in direzione sudTerni all’altezza di Sarsina. Leggi le. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Leggi anche: Schianto tra due auto nella galleria sulla Statale del Sempione… ma è un'esercitazione
Leggi anche: Incidente ad Ancona, schianto nella galleria del Montagnolo: chiusa in entrambe le direzioni la Statale 16. Coinvolti tre mezzi, due feriti. Traffico in tilt
Due incidenti nella galleria di Monza paralizzano il traffico verso Milano; Schianto tra due auto nella galleria sulla Statale del Sempione… ma è un'esercitazione; Schianto sulla Statale 16, coinvolte due auto e un furgone: l'intervento dei vigili del fuoco; ?? Schianto in galleria sulla SS36: caos traffico sulla Lecco-Ballabio e in città.
Schianto tra due auto nella galleria sulla Statale del Sempione… ma è un'esercitazione - La simulazione, organizzata da Anas, ha visto la partecipazione dei vigili del fuoco, la polizia stradale, il 118, la Croce Rossa, i carabinieri e la polizia locale ... novaratoday.it
Spoleto, schianto fra quattro auto in galleria: due feriti - È di due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di giovedì all’interno della galleria Forca di Cerro, a Spoleto, già teatro in passato di diversi gravi incidenti. umbria24.it
Caserta, schianto nella galleria della Reggia: muore un uomo di Casagiove - L’impatto è stato devastante, due auto ridotte a rottami, una corsa contro il tempo e, alla fine, una vita spezzata nella galleria della Reggia, ... pupia.tv
19ENNE MUORE NELLO SCHIANTO CON GLI AMICI L'auto esce in curva, ennesimo incidente mortale. #vicenza #incidentemortale #feriti - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.