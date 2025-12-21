Traffico paralizzato sulla E45 nel primo pomeriggio di domenica, all'altezza di Sarsina, dove due auto si sono scontrate all'interno della galleria Lago di Quarto, al km 189. Per permettere i soccorsi, la statale è stata chiusa al traffico in direzione sudTerni all’altezza di Sarsina. Leggi le. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Schianto tra due auto nella galleria sulla E45: statale chiusa al traffico

