Intervento dei vigili del fuoco nel corso della notte alle porte di Carpaneto lungo la strada provinciale 6. Un furgone, per cause non ancora chiarite, è uscito di strada e si è incendiato. Il conducente ha fatto fortunatamente in tempo a uscire dal mezzo prima che prendesse fuoco.In breve sono. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Scende in tempo dal furgone che si incendia dopo l'incidente

