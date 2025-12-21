Scende in tempo dal furgone che si incendia dopo l' incidente
Intervento dei vigili del fuoco nel corso della notte alle porte di Carpaneto lungo la strada provinciale 6. Un furgone, per cause non ancora chiarite, è uscito di strada e si è incendiato. Il conducente ha fatto fortunatamente in tempo a uscire dal mezzo prima che prendesse fuoco.In breve sono. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Ho capito da tempo che pur di governare si scende a patti anche con il diavolo il problema non è fare l'alleanza ma la condivisione di vedute,i 5S di cui non condivido nulla hanno sempre la stessa mentre il PD ha come sempre più anime nel suo interno e que x.com
Campionato di Prima Divisione È tempo di esordio! Domenica sera la neo promossa squadra Ariete di prima divisione scende in campo per la prima gara di campionato, davanti al proprio pubblico Domenica 21/12/2025 – Ore 20:00 Palatharros facebook
