Scappa dalla comunità terapeutica e scassina un' auto tossicodipendente arrestata in via D' Amico

Una donna di 46 anni di Catania è stata arrestata in via D'Amico per evasione e tentata rapina. Nota alle forze dell’ordine per vari reati, la donna, tossicodipendente, si era recentemente allontanata da una comunità terapeutica. La polizia ha ricostruito i suoi movimenti e le sue azioni, contribuendo al suo immediato fermo.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.