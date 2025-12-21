Scappa dalla comunità terapeutica e scassina un' auto tossicodipendente arrestata in via D' Amico
Una donna di 46 anni di Catania è stata arrestata in via D'Amico per evasione e tentata rapina. Nota alle forze dell’ordine per vari reati, la donna, tossicodipendente, si era recentemente allontanata da una comunità terapeutica. La polizia ha ricostruito i suoi movimenti e le sue azioni, contribuendo al suo immediato fermo.
La polizia ha arrestato una 46enne catanese per evasione e tentata rapina. La donna, nota alle forze dell’ordine per numerosi reati contro il patrimonio, assuntrice di crack, solo qualche giorno prima, si era resa protagonista di un’evasione da una comunità di recupero per tossicodipendenti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
