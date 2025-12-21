Scandone senza controllo | a Roma arriva un altro pesante KO

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si ferma sul parquet della Tiber Roma la rincorsa ai vertici della classifica della Scandone Avellino, che incassa la terza sconfitta stagionale al termine di una gara mai realmente in controllo.I lupi cedono progressivamente sotto l’intensità, l’energia e l’organizzazione dei capitolini, capaci. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

scandone senza controllo a roma arriva un altro pesante ko

© Avellinotoday.it - Scandone senza controllo: a Roma arriva un altro pesante K.O.

Leggi anche: Roma senza gol, ko pesante a Cagliari: a Gasperini serve un cambio di rotta

Leggi anche: Derby Miwa-Scandone, Rusciano: “Da Avellino accuse infondate. I video dicono tutt’altro”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.