Scandalo in Italia il sindaco indagato per maltrattamenti alla moglie Arriva la decisione
Una vicenda delicatissima che scuote la politica locale e accende un faro su una storia tutta da chiarire. A Cervia, sul litorale ravennate, il sindaco Mattia Missiroli è finito al centro di un’inchiesta giudiziaria con un’accusa pesante: maltrattamenti nei confronti della moglie. Una notizia che ha rapidamente fatto il giro dei media, lasciando la comunità sotto choc. Secondo quanto riportato da Corriere Romagna e Il Resto del Carlino, la Procura aveva chiesto addirittura la custodia cautelare in carcere per il primo cittadino. Una richiesta che, però, è stata respinta dal giudice per le indagini preliminari, che ha ritenuto non sussistenti i presupposti per una misura così severa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
