Scandalo in Italia il sindaco indagato per maltrattamenti alla moglie Arriva la decisione

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una vicenda delicatissima che scuote la politica locale e accende un faro su una storia tutta da chiarire. A Cervia, sul litorale ravennate, il sindaco Mattia Missiroli è finito al centro di un’inchiesta giudiziaria con un’accusa pesante: maltrattamenti nei confronti della moglie. Una notizia che ha rapidamente fatto il giro dei media, lasciando la comunità sotto choc. Secondo quanto riportato da Corriere Romagna e Il Resto del Carlino, la Procura aveva chiesto addirittura la custodia cautelare in carcere per il primo cittadino. Una richiesta che, però, è stata respinta dal giudice per le indagini preliminari, che ha ritenuto non sussistenti i presupposti per una misura così severa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

Leggi anche: Cervia, il sindaco Missiroli indagato per maltrattamenti alla moglie

Leggi anche: “Maltrattamenti alla moglie”. Sindaco Pd indagato, il gip nega la custodia in carcere

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Cittadinanza italiana in cambio di soldi e voti: i sindaci diventano imputati nello scandalo..

scandalo italia sindaco indagatoIl sindaco di Cervia Mattia Missiroli indagato per maltrattamenti. Lui: “Accuse infamanti” - L'ex volto del reality calcistico è accusato di violenza sulla moglie. ilfattoquotidiano.it

Cervia, il sindaco Mattia Missiroli indagato per maltrattamenti alla moglie | Lui: "Mai avuto comportamenti violenti" - Il sindaco di Cervia Mattia Missiroli è indagato per maltrattamenti alla moglie. msn.com

Mattia Missiroli, il sindaco di Cervia (ex Campioni) indagato per lesioni e maltrattamenti alla ex moglie. Lui nega tutto: «Mai stato violento» - Mattia Missiroli è sindaco di Cervia, ma i più attenti lo ricorderanno anche per il suo passato sportivo- msn.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.