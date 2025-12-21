Scalo merci di via Matteotti | lavori in vista
Il consiglio comunale di giovedì ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione dello scalo merci di via Matteotti, sito nell’area dell’ex stazione ferroviaria. La variante alla pianificazione urbanistica rappresenta un passo importante nel processo di riqualificazione dell’area, che mira a migliorare la funzionalità e l’estetica del sito. Scalo merci di via Matteotti: lavori in vista.
Il consiglio comunale di giovedì ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione dell’area destinata a scalo merci ferroviario di viale Matteotti, dove si trovava in precedenza l’ex stazione dei treni, in una variante alla pianificazione urbanistica comunale. Un progetto che è funzionale agli investimenti dell’operatore della logistica presente a Bondeno. Ad illustrare il progetto sono stati lo stesso direttore di Fer, Fabrizio Maccari e il progettista Barbetti. Gli interventi consentiranno di allungare due binari a beneficio dello scalo merci, con interventi migliorativi anche nella stazione dei treni per favorire l’accesso dei diversamente abili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
