Sbagliano il sentiero e si perdono | 4 escursionisti salvati sul Montorfano

Sbagliano il sentiero e si perdono. Recuperati dall'elicottero dei vigili del fuoco. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 20 dicembre, sul Montorfano, una piccola montagna tra Lago Maggiore e Lago di Mergozzo, dove quattro anziani escursionisti si sono trovati in difficoltà e hanno richiesto assistenza.

