Il tecnico del Torino prova a dare continuità alla vittoria con la Cremonese, il Sassuolo è reduce dal pari col Milan. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Leggi anche: Sassuolo-Torino: Simeone si procura un rigore, Vlasic lo segna| Live 0-1

Leggi anche: Vlasic di rigore, Sassuolo battuto di misura: seconda vittoria di fila per il Torino

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Calcio Live: in campo Sassuolo-Torino (0-1), gol di Vlasic su rigore; Il Torino si risolleva e stoppa la Cremonese: 1-0 all'Olimpico; La Cremonese frena, segna Vlasic e vince il Torino. Nicola non fa drammi: «Servono più esperienza e mentalità»; Serie A, alle 20.45 c'è Lecce-Pisa: lotta salvezza in primo piano.

Serie A: il Torino batte il Sassuolo 1-0, gol di Vlasic su rigore - Palla da una parte, portiere dall'altra e granata in vantaggio. ansa.it