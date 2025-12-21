Sassuolo-Torino | Simeone si procura un rigore Vlasic lo segna| Live 0-1
Il tecnico del Torino prova a dare continuità alla vittoria con la Cremonese, il Sassuolo è reduce dal pari col Milan. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Torino Como LIVE 1-1: Vlasic pareggia su rigore!
Leggi anche: Torino-Milan di Serie A 1-0: Vlasic porta avanti i granata su rigore | LIVE News
LIVE Sassuolo-Torino 0-0: la cronaca in diretta - 47' Avanza il Sassuolo, buono scambio in profondità tra Koné e Laurienté sulla fascia sinistra, il 45 neroverde cerca il cross, che viene respinto dalla difesa granata sullo stesso Laurienté e termina ... toro.it
LIVE Sassuolo-Torino 0-0: inizia il secondo tempo - La partita sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone sul sito ufficiale ... canalesassuolo.it
LIVE Sassuolo-Torino 0-0 Serie A 2025/2026: Sostituzione Cheddira per Moro - Torino: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it
#Sassuolo- #Torino, le formazioni ufficiali x.com
Ecco le probabili formazioni di Sassuolo–Torino (16ª giornata di Serie A) come le ipotizza anche Tuttosport - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.