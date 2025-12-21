Sassuolo-Torino | Grosso lancia Cheddira Baroni con la coppia Adams-Zapata | Diretta alle 15

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico del Torino prova a dare continuità alla vittoria con la Cremonese, il Sassuolo è reduce dal pari col Milan. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.itImmagine generica

Leggi anche: Torino-Milan, le formazioni ufficiali: Baroni punta su Zapata, Allegri con la coppia Leao-Nkunku

Leggi anche: Torino-Como, Baroni lancia Zapata: Fabregas si affida a Morata

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Milan-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Nkunku con Pulisic, Grosso lancia Fadera nel tridente; Il Sassuolo frena il Milan: l'analisi di Grosso, Koné, Laurienté e Pinamonti Serie A Enilive; Sassuolo-Torino, probabili formazioni e dove vederla.

sassuolo torino grosso lanciaSassuolo-Torino: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - I granata, reduci dal successo contro la Cremonese, affrontano al Mapei Stadium la squadra di Grosso in un ottimo stato di forma ... tuttosport.com

sassuolo torino grosso lanciaLIVE Sassuolo-Torino: formazioni UFFICIALI e prepartita in diretta - In zona stadio iniziano ad arrivare i primi tifosi. toro.it

sassuolo torino grosso lanciaFormazioni ufficiali Sassuolo Torino, ecco le scelte e i titolari di mister Fabio Grosso e Marco Baroni in vista del match di Serie A - Formazioni ufficiali Sassuolo Torino, ecco le scelte e i titolari di mister Fabio Grosso e Marco Baroni in vista del match di Serie A (Lorenzo Bosca – Inviato al Mapei Stadium di Reggio Emilia). calcionews24.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.