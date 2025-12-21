Sassuolo-Torino 0-1 decide il rigore di Vlasic

(Adnkronos) – Il Torino vince a Reggio Emilia 1-0 contro il Sassuolo nel match della 16esima giornata di Serie A. A decidere il risultato finale il rigore di Nikola Vlasic nel secondo tempo. Granata al 12esimo posto a 20 punti, Sassuolo fermo al decimo posto a 21. In avvio di partita squadre in equilibrio, unico momento . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.itImmagine generica

