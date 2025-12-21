Sassuolo Torino 0-1: super colpo dei granata nel segno di Vlasic per espugnare il Mapei Stadium. Come è andata. Colpo esterno del Torino che espugna il Mapei Stadium battendo il Sassuolo per 1-0 in una gara spigolosa e ricca di episodi arbitrali. La formazione guidata da Marco Baroni porta a casa tre punti pesanti grazie alla freddezza dagli undici metri di Nikola Vlasic, bravo a capitalizzare l’unica vera sbavatura difensiva dei padroni di casa. Primo tempo: VAR protagonista e occasioni sprecate. L’avvio è vibrante, con il Sassuolo di Fabio Grosso che prova a imporre il ritmo. I padroni di casa colpiscono anche una traversa con Walid Cheddira, ma l’azione viene vanificata per fuorigioco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Sassuolo Torino 0-1: colpaccio al Mapei, Vlasic decisivo per i granata! Come è andata la sfida

Leggi anche: Sassuolo Torino, invasione granata al Mapei: il piano di Baroni e quanti saranno i tifosi

Leggi anche: Torino-Cremonese 1-0: ai granata basta un gol di Vlasic per tornare al successo

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Calcio Live: in campo Sassuolo-Torino (0-1), gol di Vlasic su rigore; Pronostico Sassuolo-Torino quote analisi 16ª giornata Serie A; Sassuolo-Torino: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Sassuolo-Torino: probabili formazioni e statistiche.

Sassuolo-Torino risultato: 0-1, Vlasic proietta i granata verso il decimo posto - Il Torino a Reggio Emilia, casa del Sassuolo, trova la seconda vittoria di fila grazie a un rigore di Vlasic. corriere.it