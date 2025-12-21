Reggio Emilia, 21 dicembre 2025 – È la seconda vittoria di fila (due diventano così anche i colpi esterni stagionali) il regalo di Natale anticipato che si fa il Torino, il quale espugna il Mapei Stadium battendo 1-0 il Sassuolo. Ai granata può bastare il rigore trasformato al 66’ da Vlasic per risolvere una gara che nel primo tempo ha regalato ben poche emozioni (la più eclatante è il penalty prima concesso e poi revocato al Toro) e che nel secondo ha preso decisamente quota: a ripartire meglio dopo la pausa del tea caldo sono stati i padroni di casa con un Volpato in grande spolvero, ma al 64’ è arrivata l’ingenuità di Doig che ha steso in area il neoentrato Simeone causando il rigore trasformato da Vlasic. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sassuolo-Torino 0-1: ai granata basta un rigore di Vlasic

Leggi anche: Torino-Cremonese 1-0: ai granata basta un gol di Vlasic per tornare al successo

Leggi anche: Sassuolo-Torino 0-1, decide un rigore di Vlasic

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Calcio Live: in campo Sassuolo-Torino (0-1), gol di Vlasic su rigore; Pronostico Sassuolo-Torino quote analisi 16ª giornata Serie A; Sassuolo-Torino: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Sassuolo-Torino: probabili formazioni e statistiche.

Sassuolo-Torino 0-1: video, gol e highlights - Decisivo il gol al 66' di Vlasic, che segna il calcio di rigore nato per il fallo di Doig su Simeone. sport.sky.it