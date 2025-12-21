Sarri a DAZN | Primo tempo scadente qualcosa stiamo pagando

Maurizio Sarri ha commentato il pareggio dell’Olimpico, sottolineando un primo tempo insoddisfacente e alcune difficoltà della squadra. L’allenatore ha evidenziato come l’emergenza continua e le sfide di mercato influiscano sulle prestazioni offensive. Le sue parole riflettono una valutazione realistica della situazione attuale, con un focus sulle problematiche da affrontare per migliorare. Sarri a DAZN: «Primo tempo scadente, qualcosa stiamo pagando».

Al termine di Lazio Cremonese, gara conclusa sullo 0-0 allo Stadio Olimpico, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare una prestazione che ha lasciato più di un rammarico in casa biancoceleste. L'allenatore toscano non ha nascosto le difficoltà mostrate soprattutto nella prima parte di gara: «Primo tempo scadente dal punto di vista tecnico, negli ultimi venti metri abbiamo fatto poco. Quando l'emergenza diventa quotidianità qualcosa devi pagare».

Lazio - Cremonese: dove vederla in TV e streaming. Le formazioni Dove vedere Lazio-Cremonese in TV e streaming Sabato 20 dicembre alle 18:00 (DAZN/Sky 214). Sarri in emergenza: fuori Zaccagni, Basic e Rovella. - facebook.com facebook

