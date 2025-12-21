Saranno resi moderni i quadri elettrici per le manifestazioni

Il Comune di Fossombrone ha avviato un intervento di aggiornamento dei quadri elettrici utilizzati durante le manifestazioni nel centro storico. Questo intervento mira a migliorare la sicurezza e l’efficienza degli impianti, assicurando un ambiente più sicuro per cittadini e visitatori. Saranno resi moderni i quadri elettrici per le manifestazioni.

Il Comune di Fossombrone interviene per garantire maggiore sicurezza durante gli eventi che animano il centro storico. Con una determina del lavori pubblici l'amministrazione ha disposto infatti la sostituzione dei vecchi quadri elettrici che da anni fanno brutta mostra di sé lungo corso Garibaldi, ormai fatiscenti e potenzialmente pericolosi. L'operazione prevede l'installazione di 20 casette realizzate in lamiera corten, che andranno a sostituire i dispositivi attualmente in uso. I quadri elettrici oggetto della rimozione, infatti, sono usati piuttosto spesso durante le manifestazioni e gli eventi che si svolgono nel cuore della città, sia dai dipendenti del Comune che dalle associazioni esterne.

