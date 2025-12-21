È in corso una sperimentazione in Regione Lombardia per geolocalizzare defibrillatori automatici DAE e soccorritori sul territorio, al fine di intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco e salvare vite. L'iniziativa, con focus sull’Ovest Milanese, rappresenta un passo importante verso una maggiore efficienza nelle emergenze. Apripista per questa attività è l’Ovest Milanese.

Geolocalizzare i defibrillatori automatici Dae e i soccorritori sul territorio, così da poter intervenire in tempo utile in caso di arresto cardiaco e salvare vite: va in questa direzione la sperimentazione approvata dopo un ordine del giorno presentato in Regione Lombardia che avrà come focus geografico la zona dell’Ovest Milanese, una scelta determinata anche dal lavoro fatto sino a oggi sul territorio dall’associazione Sessantamilavitedasalvare, da anni impegnata nella diffusione della cultura dei Dae. "Con l’approvazione dell’ordine del giorno che ho presentato, Regione Lombardia compie un passo concreto in avanti nella lotta agli arresti cardiaci, avviando la sperimentazione dei progetti di geolocalizzazione dei defibrillatori e dei soccorritori sul territorio – spiega Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega in Lombardia che ha fatto sue le istanze proposte dall’associazione -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Saranno geolocalizzati defibrillatori e soccorritori. Apripista l’Ovest Milanese

Leggi anche: Lucky’s Mood - Omaggio a Luciano Milanese: Carlo Milanese trio feat. Carlo Atti

Leggi anche: Cristoforo, l’agenzia specializzata in viaggi d’istruzione protetti: studenti geolocalizzati con GPS, Protocolli anti-emergenza, Zero rischi. Per la sicurezza degli studenti e la tranquillità di dirigenti e docenti

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Saranno geolocalizzati defibrillatori e soccorritori. Apripista l’Ovest Milanese; A San Lazzaro cinque nuovi defibrillatori: ora i dispositivi sono 33.