Sant’Angelo all’Esca 14enne truffato online | 26enne smascherato
A Sant’Angelo all’Esca i Carabinieri individuano un 26enne che ha truffato un 14enne con un falso annuncio online per sneakers a prezzo scontato. Durante le festività natalizie tutti sono alla ricerca di regali, meglio se ad un prezzo scontato. Ma questi sono anche i momenti nei quali è maggiore il rischio di incorrere in brutte disavventure, come quella capitata ad un quattordicenne della Valle del Medio Calore che – credendo di poter acquistare le sneakers dei sogni ad un prezzo scontato – ha utilizzato i propri risparmi per poi scoprire di essere stato semplicemente raggirato. Come spesso accade, attraverso la pubblicazione di un annuncio accattivante su di un sito specializzato, un 26enne residente in provincia di Bari ha aggirato il minore, convincendolo della bontà dell’inserzione fino a quando ha incassato il bonifico, facendo poi perdere le proprie tracce. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Leggi anche: Sant’Angelo all’Esca, truffatore online senza scrupoli smascherato dai Carabinieri
Leggi anche: A Sant'Angelo all'Esca appuntamento con il tradizionale Pastiero
Monte Sant'Angelo FG. Bellissimo borgo del Gargano. - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.