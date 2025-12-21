Sanità Nigeria | Usa investono 2,1 mld
Gli Stati Uniti e la Nigeria hanno firmato un protocollo d'intesa quinquennale volto a rafforzare il sistema sanitario nigeriano. L'accordo prevede un investimento di 2,1 miliardi di dollari e si concentra sul supporto agli operatori sanitari cristiani. Questa collaborazione mira a migliorare le infrastrutture e le risorse nel settore sanitario nigeriano, contribuendo allo sviluppo di un sistema più efficace e sostenibile.
3.57 Stati Uniti e Nigeria hanno firmato un protocollo d'intesa quinquennale per rafforzare il sistema sanitario nigeriano, con un focus sugli operatori sanitari cristiani. Gli Usa investiranno 2,1 mld di dollari in programmi contro l'AIDS, la malaria e altre malattie, mentre la Nigeria aumenterà la spesa sanitaria di 3 mld di dollari. L'accordo migliorerà la salute materna e infantile, prevenire la tubercolosi e combattere la poliomielite, con benefici diretti per milioni di nigeriani. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
