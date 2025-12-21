Sanità Nigeria | Usa investono 2,1 mld

Gli Stati Uniti e la Nigeria hanno firmato un protocollo d'intesa quinquennale volto a rafforzare il sistema sanitario nigeriano. L'accordo prevede un investimento di 2,1 miliardi di dollari e si concentra sul supporto agli operatori sanitari cristiani. Questa collaborazione mira a migliorare le infrastrutture e le risorse nel settore sanitario nigeriano, contribuendo allo sviluppo di un sistema più efficace e sostenibile.

