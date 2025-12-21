San Francisco al buio per un incendio

16.05 Blackout a San Francisco: 130mila le utenze interessate. Al buio il 30% della città californiana sin dalle prime ore del mattino fino a tarda sera. L'interruzione di corrente è stata causata da un incendio in una sottostazione elettrica nel quartiere Mission, ha detto il sindaco Daniel Lurie. Disagi per tram e alcuni treni. Pioveva e molti sono stati invitati dal sindaco a restare in casa. Agenti del traffico al posto dei semafori non funzionanti. La luce sta gradualmente tornando: al momento, 95mila le utenze ripristinate. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

