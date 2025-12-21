San Francisco al buio per un incendio
16.05 Blackout a San Francisco: 130mila le utenze interessate. Al buio il 30% della città californiana sin dalle prime ore del mattino fino a tarda sera. L'interruzione di corrente è stata causata da un incendio in una sottostazione elettrica nel quartiere Mission, ha detto il sindaco Daniel Lurie. Disagi per tram e alcuni treni. Pioveva e molti sono stati invitati dal sindaco a restare in casa. Agenti del traffico al posto dei semafori non funzionanti. La luce sta gradualmente tornando: al momento, 95mila le utenze ripristinate. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche: San Francisco resta al buio: maxi-blackout mette in ginocchio la città
Leggi anche: Thursday Night: impresa 49ers a casa Rams. San Francisco esulta al supplementare
Interruzione di corrente PG&E a San Francisco il 20 dicembre 2025: 125.000 clienti al buio, disagi per BART e Muni dopo incendio in sottostazione; Blackout a San Francisco: un terzo della città senza elettricità; Usa, maxi blackout a San Francisco: in 130mila senza elettricità; Usa: Blackout a San Francisco, 130mila residenti senza energia elettrica |.
Blackout a San Francisco e oltre 130mila persone al buio, "restate a casa" e disagi in città - Blackout a San Francisco, disagi in tutta la città con oltre 130mila persone al buio. virgilio.it
Blackout a San Francisco: un terzo della città senza elettricità - Blackout a San Francisco: 130mila clienti della PG&E (azienda che si occupa della distribuzione di elettricita'), ovvero circa il 30% della città, sono rimasti al buio. msn.com
USA, maxi blackout a San Francisco: in 130mila senza elettricità - Centotrentamila clienti della Pg&e, l’azienda che si occupa della distribuzione di elettricità, sono rimasti al buio. msn.com
SAN FRANCISCO BUIO STASERA
"Se nel buio avrai paura" di Francesco Greco. Un cast davvero interessante e appassionato. Un tema delicato e quanto mai attuale. Nel cast anche l'attore Stefano Fresi. Lunedì 22 dicembre ne parleremo proprio con il regista, a Shake It, su WRN RADIO (www - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.