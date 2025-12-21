Sampdoria parla l’ex Nicolini | Il pareggio fa comunque classifica però c’è grande rimpianto perchè si poteva vincere…
Sampdoria, l’intervista dell’ex centrocampista Enrico Nicolini: «Il pareggio fa comunque classifica, però c’è grande rimpianto.» Enrico Nicolini ha commentato ai microfoni di Telenord la sfida valida per la 17ª giornata della Serie B 2025-2026. L’ex centrocampista della Sampdoria ha analizzato la prestazione offerta dai blucerchiati di Angelo Gregucci, soffermandosi sui punti chiave emersi durante il match. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: “Il pareggio fa male perché abbiamo fatto una grande partita”
Leggi anche: Trezeguet si racconta: «Alla Juve contava solo vincere, ecco come lo capii. Questo il mio rimpianto più grande. Sul rapporto con Lippi, Del Piero e la Serie B…»
Nicolini: «Ho sentito che si parla di Johnsen! Secondo me serve una prima punta e poi…» - Enrico Nicolini, ex giocatore della Sampdoria, ha parlato del calciomercato che dovranno fare i blucerchiati a gennaio: le sue parole Enrico Nicolini ha rilasciato delle dichiarazioni per Telenord sul ... sampnews24.com
Nicolini: "La Samp deve pensare solo a salvarsi. Pafundi ha qualità, non può stare fuori" - L’anno scorso, data una squadra grama (scarsa NdR), si parlava di miracolosi recuperi, play off e anche di più. tuttomercatoweb.com
Sampdoria, parla Manfredi "Nessun trattamento di favore, illazioni false e gravemente diffamatorie" - E ancora: “Le ricostruzioni e le illazioni che hanno avuto ampia eco sulla stampa e che sono false e gravemente diffamatorie nei confronti del club, nonché lesive dell’onorabilità e della credibilità ... rainews.it
#Sampdoria, parla #Karembeu Le sue parole x.com
#Sampdoria, parla #Karembeu Le sue parole facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.