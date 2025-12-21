Salerno Classica percorsi di musica e versi dedicati a San Francesco
Tempo di lettura: 6 minuti Lunedì 22 dicembre nella chiesa di San Giorgio, alle ore 20,30 l’Associazione Gestione Music, presieduta da Francesco D’Arcangelo, chiude il suo dicembre sacro con “Sorella Acqua” un percorso in musica e versi, affidato dal quartetto di violoncelli Meridies. Sarà un percorso di musica e versi dedicati alla figura di San Francesco poeta, in occasione del CCM anniversario della composizione del suo Cantico delle Creature, preludio anche alle celebrazioni del prossimo anno a chiudere il Dicembre Sacro dell’Associazione Gestione Musica presieduta dal violoncellista Francesco D’Arcangelo e diretta dal pianista Costantino Catena, lunedì 22 dicembre nella Chiesa di San Giorgio, alle ore 20,30. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: "Sorella Acqua": musica e versi per San Francesco alla chiesa di San Giorgio
Leggi anche: Salerno Classica, quinto ed ultimo incontro di “San Michele in Musica” tra note e sapori
Sinfonie in Salone: il quarto appuntamento nel Salone dei Marmi del Comune; Salerno Classica e le celebrazioni per San Francesco; “Note di Natale”: musica, emozioni e condivisione nel concerto dell’Orchestra “Milena & Montedoro”.
Salerno Classica: al Teatro Augusteo rivive “La Buona Novella” di De André in una rilettura inedita - Sabato 13 dicembre, evento clou di Salerno Classica al Teatro Augusteo con una versione orchestrale de "La Buona Novella". infocilento.it
di musica classica nel centro storico - L’autunno di Salerno classica, continua con l’ alta formazione, organizzata dall’ Associazione Gestione Musica, diretta dal violoncellista Francesco D’Arcangelo, unitamente al contrabbassista Luigi ... ilmattino.it
con l'ensamble lirico: 5 appuntamenti - Dal 14 ottobre al 25 novembre la città si riempire delle note della musica classica con l'Ensemble Lirico Italiano. ilmattino.it
#musica #SalernoClassica Salerno Classica e le celebrazioni per San Francesco x.com
#musica #SalernoClassica Salerno Classica e le celebrazioni per San Francesco - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.