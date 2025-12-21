Tempo di lettura: 6 minuti Lunedì 22 dicembre nella chiesa di San Giorgio, alle ore 20,30 l’Associazione Gestione Music, presieduta da Francesco D’Arcangelo, chiude il suo dicembre sacro con “Sorella Acqua” un percorso in musica e versi, affidato dal quartetto di violoncelli Meridies. Sarà un percorso di musica e versi dedicati alla figura di San Francesco poeta, in occasione del CCM anniversario della composizione del suo Cantico delle Creature, preludio anche alle celebrazioni del prossimo anno a chiudere il Dicembre Sacro dell’Associazione Gestione Musica presieduta dal violoncellista Francesco D’Arcangelo e diretta dal pianista Costantino Catena, lunedì 22 dicembre nella Chiesa di San Giorgio, alle ore 20,30. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Salerno Classica, percorsi di musica e versi dedicati a San Francesco

Leggi anche: "Sorella Acqua": musica e versi per San Francesco alla chiesa di San Giorgio

Leggi anche: Salerno Classica, quinto ed ultimo incontro di “San Michele in Musica” tra note e sapori

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sinfonie in Salone: il quarto appuntamento nel Salone dei Marmi del Comune; Salerno Classica e le celebrazioni per San Francesco; “Note di Natale”: musica, emozioni e condivisione nel concerto dell’Orchestra “Milena & Montedoro”.

Salerno Classica: al Teatro Augusteo rivive “La Buona Novella” di De André in una rilettura inedita - Sabato 13 dicembre, evento clou di Salerno Classica al Teatro Augusteo con una versione orchestrale de "La Buona Novella". infocilento.it