Salerno accoltella una donna poi si lancia dalla finestra | morti entrambi

(Adnkronos) – Accoltella una donna e poi si lancia dalla finestra: entrambi sono morti. La tragedia nel pomeriggio di oggi a Cava de' Tirreni, in provincia di Salerno. Un uomo di 40 anni ha accoltellato una donna 40enne, gettandosi successivamente dalla finestra. L'uomo è deceduto sul colpo, mentre la donna è morta poco dopo il . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: Salerno, accoltella una donna e si lancia dalla finestra: muoiono entrambi Leggi anche: Salerno, accoltella la compagna e si lancia dalla finestra: muoiono entrambi Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Salerno, accoltella una donna poi si lancia dalla finestra: morti entrambi - (Adnkronos) – Accoltella una donna e poi si lancia dalla finestra: entrambi sono morti. msn.com

Salerno: accoltella gravemente una donna, si lancia dalla finestra e muore - Ha accoltellato una donna ferendola gravemente e, poi, si e' lanciato dalla finestra ed e' morto. msn.com

Cava de' Tirreni, accoltella una donna e si suicida: lei è in gravi condizioni - Dramma nel Salernitano dove oggi un uomo di 40 anni ha ferito una donna, sua coetanea, con uno o più fendenti per poi gettarsi dalla finestra di casa. tg24.sky.it

Giffoni, tenta di accoltellare il sindaco https://cronachesalerno.it/giffoni-tenta-di-accoltellare-il-sindaco/ - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.