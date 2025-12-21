Salerno accoltella una donna e si lancia dalla finestra | muoiono entrambi
Ferita anche la madre della vittima, che aveva 40 anni. I due non convivevano. Sul caso indagano i carabinieri di Nocera Inferiore. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Giffoni, tenta di accoltellare il sindaco https://cronachesalerno.it/giffoni-tenta-di-accoltellare-il-sindaco/ - facebook.com facebook
