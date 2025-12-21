Sacile incidente allo svincolo dell' autostrada A28
Alle ore 12.30 del 21 dicembre, i vigili del fuoco del distaccamento di Sacile sono intervenuti presso lo svincolo autostradale di Sacile Ovest per un incidente stradale tra due autovetture che, per cause in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, sono entrate in collisione.I. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
