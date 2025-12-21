Sabatini sicuro: «Dybala ormai vicino al tramonto. Juve incoraggiante, era da tanto tempo che lo Stadium non.». Le parole del giornalista. Sandro Sabatini scrive della Juventus su calciomercato.com. Il suo commento: « L a Juve vince ancora e dà segnali incoraggianti che vanno oltre il risultato: terzo successo consecutivo considerando anche la Champions League. Una rinascita non banale per Spalletti, che era uscito pieno di delusioni e confusioni dalla trasferta di Napoli, la prima di un tris che poteva risultare drammatico e invece diventa persino entusiasmante: vincere a Bologna e poi in casa con la Roma consente alla Juve di riappropriarsi di un quinto posto a stretto contatto con la zona Champions e – chissà – anche qualcosa più su. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Sabatini commenta: «Dybala ormai vicino al tramonto. Juve incoraggiante, era da tanto tempo che lo Stadium non…»

Leggi anche: Juve Roma, lo Stadium non dimentica il passato: la reazione dei tifosi bianconeri al momento della sostituzione di Dybala e la risposta dell’argentino

Leggi anche: Spalletti Juve, Chiara Aleati: «A Cremona ho rivisto una cosa che mancava ormai da tantissimo tempo» – VIDEO

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Dybala sempre più lontano dalla Roma. La suocera: «Mia figlia Oriana vuole andarsene» - Si sente molto sola a Roma» ... msn.com