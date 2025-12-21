Russia-Ucraina gelo sui negoziati e nuovi attacchi | Mosca gela le speranze
Il quadro diplomatico attorno al conflitto resta complesso e, almeno per ora, privo di svolte imminenti. Dal Cremlino arriva una smentita netta su possibili vertici multilaterali: non sarebbe in preparazione alcun incontro tra rappresentanti di Stati Uniti, Russia e Ucraina. A chiarirlo è stato il consigliere per la politica estera di Mosca, Yuri Ushakov, che ha spiegato come «per il momento, nessuno parla seriamente di una iniziativa di questo tipo, che non è a mia conoscenza in corso di preparazione». Una presa di posizione che raffredda le aspettative di chi, nelle ultime settimane, aveva ipotizzato un’accelerazione sul fronte negoziale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche: Ucraina-Russia, raid incrociati nella notte: nuovi attacchi su Kremenchuk e droni su Mosca
Leggi anche: Guerra Russia-Ucraina, nuovi attacchi di Mosca: missili ipersonici, Kiev al buio fino a 16 ore al giorno
Ucraina, Putin non cede sul Donbass. Zelensky: Negoziati intensi e mirati; Zelensky: Mosca sta preparando un altro anno di guerra - Kiev: “Abbiamo ripreso il controllo di 16 km quadrati a Pokrovsk”; Ucraina, vertice Ue: uso asset russi per prestito a Kiev unica opzione. Mosca respinge la tregua di Natale; No della Russia a una tregua natalizia in Ucraina.
Ucraina, Russia gela i negoziati: "Ruolo Europa non promette nulla di buono" - E incalza: "Non accetteremo mai presenza truppe Nato in territorio Kiev". msn.com
Ucraina, "costruttive" trattative a Miami, oggi si continua. Cremlino: "Non in preparazione incontro Usa-Russia con Kiev" - Intanto proseguono i raid di Mosca su Odessa: colpito un magazzino di olio. msn.com
Guerra Ucraina Russia, Mosca: "Modifiche a piano Usa di Kiev e Ue rallentano pace". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Mosca: 'Modifiche a piano Usa di Kiev e Ue rallentano pace'. tg24.sky.it
In Florida, Rubio lancia il primo incontro diretto tra Russia, Ucraina e Ue x.com
La Russia continua i suoi attacchi notturni all'Ucraina, colpendo 15 località, mentre il bilancio delle vittime dell'attacco di venerdì alla città portuale ucraina di Odessa è salito ad almeno otto, con 27 feriti https://l.euronews.com/f4Vn - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.