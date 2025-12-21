Il quadro diplomatico attorno al conflitto resta complesso e, almeno per ora, privo di svolte imminenti. Dal Cremlino arriva una smentita netta su possibili vertici multilaterali: non sarebbe in preparazione alcun incontro tra rappresentanti di Stati Uniti, Russia e Ucraina. A chiarirlo è stato il consigliere per la politica estera di Mosca, Yuri Ushakov, che ha spiegato come «per il momento, nessuno parla seriamente di una iniziativa di questo tipo, che non è a mia conoscenza in corso di preparazione». Una presa di posizione che raffredda le aspettative di chi, nelle ultime settimane, aveva ipotizzato un’accelerazione sul fronte negoziale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Russia-Ucraina, gelo sui negoziati e nuovi attacchi: Mosca gela le speranze

Leggi anche: Ucraina-Russia, raid incrociati nella notte: nuovi attacchi su Kremenchuk e droni su Mosca

Leggi anche: Guerra Russia-Ucraina, nuovi attacchi di Mosca: missili ipersonici, Kiev al buio fino a 16 ore al giorno

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Ucraina, Putin non cede sul Donbass. Zelensky: Negoziati intensi e mirati; Zelensky: Mosca sta preparando un altro anno di guerra - Kiev: “Abbiamo ripreso il controllo di 16 km quadrati a Pokrovsk”; Ucraina, vertice Ue: uso asset russi per prestito a Kiev unica opzione. Mosca respinge la tregua di Natale; No della Russia a una tregua natalizia in Ucraina.

Ucraina, Russia gela i negoziati: "Ruolo Europa non promette nulla di buono" - E incalza: "Non accetteremo mai presenza truppe Nato in territorio Kiev". msn.com