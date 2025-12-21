Stoccolma, 21 dic. (Adnkronos) - Le autorità svedesi hanno fermato una nave russa sanzionata, la Adler, dopo essere salite a bordo e averla ispezionata. "Non è consentito loro di proseguire la navigazione senza il via libera del procuratore", ha dichiarato il portavoce della dogana svedese, Martin Hoglund, all'emittente regionale Svt. Ieri, la nave cargo Adler aveva subito un guasto al motore ed era rimasta ancorata al largo della costa occidentale della Svezia. La dogana svedese era quindi salita a bordo della nave ed aveva effettuato un'ispezione in collaborazione con la Guardia Costiera. Il caso è stato ora inoltrato al procuratore Henrik Söderman dell'Unità nazionale svedese per la criminalità organizzata internazionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Russia: Svezia ferma una nave sanzionata legata al trasporto di armi

