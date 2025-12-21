Russia | No trilaterale Usa-Kiev-Mosca

Attualmente, non esiste una discussione concreta riguardo a un possibile incontro trilaterale tra rappresentanti di Mosca, Washington e Kiev sul conflitto in Ucraina. L'ipotesi di un tale meeting non è stata seriamente valutata né considerata come opzione al momento. La situazione rimane complessa e in evoluzione, senza segnali di avvicinamento tra le parti coinvolte.

10.00 L'ipotesi di mantenere un incontro trilaterale tra rappresentanti di Mosca, Washington e Kiev sul conflitto in Ucraina "non è finora stata discussa seriamente e non è al momento presa in considerazione. E modifiche al piano di pace introdotte da Kiev e Ue ritardano un accordo". Così il consigliere presidenziale russo, Ushakov. Poi, il programma di Putin non include ancora una telefonata con il presidente Usa, Trump. Lo ha riferito il portavoce del Cremlino, Peskov:"Ma può essere organizzata rapidamente se necessario". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Ucraina, Zelensky: “Pace ma non ad ogni costo”. Usa propongono trilaterale con Kiev e Mosca

Leggi anche: Piano segreto Usa-Russia per la pace in Ucraina: territori a Mosca ed esercito di Kiev dimezzato

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ucraina, Zelensky alza la voce: Pace non ad ogni costo. La nuova proposta di Trump; Intelligence Usa: Putin vuole conquistare tutta l'ex Urss. Kiev: attaccherà i Baltici nel 2027 - Dmitriev: “Costruttivi i colloqui a Miami con Witkoff e Kushner”; Ucraina, colloqui a Miami. Zelensky: Usa hanno proposto incontri anche con Russia e Ue - La diretta; Ucraina, Zelensky: Pace ma non ad ogni costo. Usa propongono trilaterale con Kiev e Mosca.

Ucraina, Dmitriev a Miami da Witkoff. Zelensky: Usa per un trilaterale - Rubio ha stroncato le insinuazioni che i negoziatori Usa stiano favorendo le posizioni russe. msn.com