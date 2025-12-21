Russia e Cina muovono i bombardieri nucleari | così si rafforza la cooperazione tra Xi e Putin

Dal 2019 in poi Russia e Cina hanno intensificato i loro pattugliamenti aerei congiunti, includendo bombardieri strategici, tra cui alcuni capaci di trasportare armi nucleari. Queste esercitazioni hanno visto i bombardieri volare oltre l'Asia orientale, estendendosi nel più ampio Pacifico e vicino al territorio dell'Alaska. Le pattuglie sono considerate un segnale di forza e cooperazione tra le due potenze, con l'intento di dimostrare la determinazione comune a rispondere alle sfide di sicurezza regionali. Secondo quanto riportato da Newsweek, l'ultima, la decima pattuglia aerea congiunta, è stata effettuata il 9 dicembre 2025 vicino al Giappone, e, come le precedenti, fa parte di un programma annuo di cooperazione tra i due Paesi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

