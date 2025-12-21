Russia e Cina muovono i bombardieri nucleari | così si rafforza la cooperazione tra Xi e Putin
Dal 2019 in poi Russia e Cina hanno intensificato i loro pattugliamenti aerei congiunti, includendo bombardieri strategici, tra cui alcuni capaci di trasportare armi nucleari. Queste esercitazioni hanno visto i bombardieri volare oltre l'Asia orientale, estendendosi nel più ampio Pacifico e vicino al territorio dell'Alaska. Le pattuglie sono considerate un segnale di forza e cooperazione tra le due potenze, con l'intento di dimostrare la determinazione comune a rispondere alle sfide di sicurezza regionali. Secondo quanto riportato da Newsweek, l'ultima, la decima pattuglia aerea congiunta, è stata effettuata il 9 dicembre 2025 vicino al Giappone, e, come le precedenti, fa parte di un programma annuo di cooperazione tra i due Paesi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Russia e Cina muovono i bombardieri: alta tensione nei cieli dell'Asia
Leggi anche: Russia contro Italia tra offese e toni alti. Farnesina avverte: “Così si rafforza sostegno a Kiev”?
Tensione nei cieli asiatici, i B-52 Usa in volo: blitz dopo le manovre di Mosca e Pechino.
Russia e Cina muovono i bombardieri nucleari: così si rafforza la cooperazione tra Xi e Putin - Russia e Cina intensificano la cooperazione militare con pattuglie aeree congiunte di bombardieri nucleari, dimostrando un rafforzamento della loro alleanza strategica. ilgiornale.it
Russia e Cina muovono i bombardieri: alta tensione nei cieli dell'Asia - Pacifico con pattuglie aeree congiunte e bombardieri vicino a Giappone e Corea del Sud ... msn.com
Pattugliamento congiunto dei bombardieri russi e cinesi: dimostrazione di forza nel pacifico occidentale - Pattugliamento congiunto di bombardieri russi e cinesi nel Pacifico occidentale tra tensioni geopolitiche che segnano il Mar Cinese Orientale ... aviation-report.com
Il rapporto commerciale tra #Russia e #Cina non è solo stabile in termini di bilancia commerciale complessiva (cosa che non ha importanza, ma so che ad alcuni esperti importa) Ma cosa più importante è complementare: La Russia vende prodotti energetici e x.com
Cina e Russia verso rafforzamento cooperazione sul gas Mentre l'Europa si dichiara pronta a rinunciare al gas russo dal 2027, i rappresentanti di Gazprom, guidati dal vicepresidente del consiglio di amministrazione di Gazprom Vitaly Markelov, e della compa - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.