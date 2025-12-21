Ruggi Polichetti denuncia | Sindacalista nel mirino dei vertici

In un contesto di crescente attenzione alle condizioni del personale sanitario, la vicenda della dottoressa Silvana Annunziata, sindacalista del Fisi, evidenzia le criticità legate alla tutela dei lavoratori che si oppongono a decisioni dei vertici aziendali. Polichetti denuncia un possibile atteggiamento ostile nei confronti di chi svolge attività di rappresentanza e denuncia. È fondamentale mantenere un’attenzione costante sulla tutela dei diritti dei lavoratori e sulla trasparenza nelle dinamiche interne.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.