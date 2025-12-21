Ruggi Polichetti denuncia | Sindacalista nel mirino dei vertici

In un contesto di crescente attenzione alle condizioni del personale sanitario, la vicenda della dottoressa Silvana Annunziata, sindacalista del Fisi, evidenzia le criticità legate alla tutela dei lavoratori che si oppongono a decisioni dei vertici aziendali. Polichetti denuncia un possibile atteggiamento ostile nei confronti di chi svolge attività di rappresentanza e denuncia. È fondamentale mantenere un’attenzione costante sulla tutela dei diritti dei lavoratori e sulla trasparenza nelle dinamiche interne.

In un momento delicato per il personale sanitario dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Ruggi” di Salerno, la vicenda della dottoressa Silvana Annunziata, sindacalista del Fisi e dipendente della struttura, richiama l’attenzione sull’importanza della tutela dei lavoratori che segnalano. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Ospedale Ruggi, il caso a FarWest: scoppia la polemica.

