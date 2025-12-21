Ruggi Polichetti denuncia | Sindacalista nel mirino dei vertici
In un contesto di crescente attenzione alle condizioni del personale sanitario, la vicenda della dottoressa Silvana Annunziata, sindacalista del Fisi, evidenzia le criticità legate alla tutela dei lavoratori che si oppongono a decisioni dei vertici aziendali. Polichetti denuncia un possibile atteggiamento ostile nei confronti di chi svolge attività di rappresentanza e denuncia. È fondamentale mantenere un’attenzione costante sulla tutela dei diritti dei lavoratori e sulla trasparenza nelle dinamiche interne.
In un momento delicato per il personale sanitario dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Ruggi” di Salerno, la vicenda della dottoressa Silvana Annunziata, sindacalista del Fisi e dipendente della struttura, richiama l’attenzione sull’importanza della tutela dei lavoratori che segnalano. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Sindacalista nel mirino dei vertici del Ruggi di Salerno: solidarietà da Mario Polichetti dell’Udc
Leggi anche: "Ruggi", Polichetti (Udc) denuncia: "Ostetricia nel caos, Laurelli senza casistica"
Ospedale Ruggi, il caso a FarWest: scoppia la polemica.
Polichetti (Udc) al programma Rai “FarWest”: “Ombre e silenzi sul Ruggi di Salerno” Nonostante il cambio dei vertici, sul più grande ospedale del Sud continuano ad addensarsi interrogativi e polemiche. L’ultima puntata di FarWest, il programma di approfondi - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.